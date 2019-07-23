"Шахтар" зіграє товариський матч з європейським грандом, який очолює Фонсека

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Шахтар – Рома дата матчу
Шахтар – Рома дата матчу / Фото з відкритих джерел

Донецький "Шахтар" та італійська "Рома" домовилися про дату проведення товариського матчу.

Поєдинок відбудеться 11 серпня на Олімпійському стадіоні в Римі, передає Corriere dello Sport.

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Проведення контрольної гри між "Шахтарем" і "Ромою" було однією з умов відходу екс-наставника "гірників" Паулу Фонсеки, який цього літа очолив римський клуб. На зміну Фонсеці в "Шахтар" прийшов ще один португальський фахівець – Луїш Каштру.

Цікаво, що 10 серпня – базовий день для проведення 3-го туру УПЛ, в якому "Шахтар" зустрінеться з "Динамо" в Києві.

"Шахтар" минулого тижня оголосив заявку на сезон 2019/20, в яку увійшов ряд гравців, які повернулися до складу "гірників" після оренди в інших клубах.

Новий сезон "Шахтар" розпочне 28 липня, коли в Одесі розіграє з "Динамо" Суперкубок України.

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Теги: Новини Спорту Спорт Шахтар Футбол Рома
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