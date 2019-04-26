"Шахтар" зіграє з "Маріуполем" без шести основних гравців
У 26 турі української Прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Шахтар" зіграє проти "Маріуполя" без шести гравців основи.
Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Серед них воротар команди Андрій П'ятов, півзахисники Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Майкон і Марлос. Всі вони не зіграють в наступному турі чемпіонату України через травми.
А ось Тайсон дискваліфікований на один матч через перебір жовтих карток.
Матч УПЛ "Маріуполь" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 28 квітня. Початок зустрічі – о 14:00.
Спорт 24 писав, що Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 29 і 30 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Серед них і матч між "Шахтарем" та "Динамо" у Харкові на стадіоні "Металіст".