"Шахтар" зіграє з "Маріуполем" без шести основних гравців

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Маріуполь – Шахтар
Маріуполь – Шахтар

У 26 турі української Прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Шахтар" зіграє проти "Маріуполя" без шести гравців основи.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Серед них воротар команди Андрій П'ятов, півзахисники Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Майкон і Марлос. Всі вони не зіграють в наступному турі чемпіонату України через травми.

А ось Тайсон дискваліфікований на один матч через перебір жовтих карток.

Матч УПЛ "Маріуполь" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 28 квітня. Початок зустрічі – о 14:00.

Спорт 24 писав, що Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 29 і 30 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Серед них і матч між "Шахтарем" та "Динамо" у Харкові на стадіоні "Металіст".

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Теги: Спорт Футбол
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