Шахтар – Зоря: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

У суботу, 14-го вересня, у Харкові "Шахтар" прийме луганську "Зорю" в рамках 7-го туру чемпіонату України. Переглянути центральний матч туру в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матчі "Шахтаря" у чемпіонаті транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і покаже матч "Шахтар" – "Зоря" у прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, а сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн "Шахтар" – "Зоря" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також грі передуватиме програма "Тур ONLINE", яка розпочнеться о 16:30. У ній запрошені гості оцінять шанси клубів здобути перемогу.

У попередньому турі УПЛ "Шахтар " впевнено переміг "Олімпік". У свою чергу "Зоря" сенсаційно відібрала очки в "Динамо".

Результат матчу "Шахтар" – "Зоря" читайте на сайті Спорт24.