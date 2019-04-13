Шахтар – Зоря: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Шахтар – Зоря: де дивитися онлайн матч 13 квітня 2019 - УПЛ
Шахтар – Зоря: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" у центральному матчі 24-го туру чемпіонату України прийматиме "Зорю". Переглянути поєдинок можна буде онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі "Шахтаря" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" можна буде переглянути поєдинок.

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Початок трансляції зі стадіону – о 16:55. Сама гра розпочнеться о 17:00. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Зоря" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

На цей момент "Шахтар" впевнено лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи "Динамо" на 7 очок. "Зоря" – на п'ятому місці. Команди вже зустрічалися цього року. 16-го березня "гірники" перемогли "Зорю" в Запоріжжі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Зоря Шахтар УПЛ
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