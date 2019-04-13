"Шахтар" розгромив "Зорю" у матчі УПЛ: відео голів

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Шахтар – Зоря огляд і відео голів - рахунок матчу УПЛ 13.04.2019
Шахтар – Зоря відео голів / ФК "Шахтар"

В рамках 24 туру української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" на власному полі переміг "Зорю" і не пустив луганчан у зону Ліги Європи.

Шахтар – Зоря 3:0
Голи: Коваленко, 15 (пен.), Кайоде, 50, Майкон, 90+2

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Перед матчем гравці "Шахтаря" вийшли у футболках з підтримкою Марлоса і написом "Volta!", що в перекладі з португальської – "Повертайся!". Спорт 24 писав, що Марлос був прооперований в Барселоні.

Перша половина зустрічі розпочалася під пильним контролем "Шахтаря" і вже на 15 хвилині донеччани заробили право на пенальті – Литвин поставив підніжку дебютанту "Шахтаря" Тете.

Віктор Коваленко з 11-метрової позначки точно пробив в лівий кут, а голкіпер впав у протилежний.

На початку другого тайму господарі подвоїли перевагу у зустрічі. Кайоде на 50 хвилині після прострілу від Коваленка послав м'яч потужно в сітку воріт Луїса Феліпе – 2:0.

Наприкінці гри Майкон довів рахунок до розгромного. Феліпе відбив потужний удар з-за меж штрафного від Степаненка, але з добиванням Майкона голкіпер не впорався.

У підсумку, "Шахтар" закріпив лідерство у чемпіонській гонці УПЛ, а "Зоря" втратила шанс потрапити у зону Ліги Європи (32 очка, 5 місце).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Зоря Шахтар УПЛ
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