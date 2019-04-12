Шахтар – Зоря: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату України

95 Читать новость на русском
Шахтар – Зоря: прогноз та ставки на матч 13 квітня 2019 - 24 тур УПЛ
Шахтар – Зоря: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату України / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги на домашньому полі прийме луганську "Зорю". Букмекери оцінили шанси команда на перемогу у цьому матчі.

Прогноз на матч "Шахтар" – "Зоря" 13 квітня

З моменту попереднього поєдинку між "Шахтарем" та "Зоерю" не минуло й місяця: команди зустрічалися 16 березня в Запоріжжі, де вирішальним виявився гол Жуніора Мораеса на 25-й хвилині. "Зоря" – єдиний опонент, з яким "гірники" потенційно можуть зустрітися тричі до кінця сезону, якщо обидві команди пройдуть у фінал Кубка України.

Читайте також: Маріуполь – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Прогноз William Hill

На те, що "Шахтар" повторить успіх, як і в попередньому матчі з луганчанами, коефіцієнт 1,22. Якщо ж матч закінчиться нічиєю, то виграш збільшиться на 5,50. Перемогу "Зорі" оцінили коефіцієнтом 9,50.

Прогноз PariMatch

На те, що "Зоря" перерве 4-матчеву безвиграшну серію з "гірниками" й здобуде перемогу коефіцієнт 12,00. Перемогу "Шахтаря" оцінюють коефіцієнтом 1,25, а нічию – 6,20.

Прогноз 1xBet

На перемогу підопічних Паулу Фонсеки в цьому двобої 1xbet дає найбільший коефіцієнт 1,26. На те, що "Зоря" переможе донеччан – 11,00. Нічийний результат – 6,15.

Поєдинок 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Зоря" відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок зустрічі – о 17:00. Відео голів на отгляд матчу – на сайті Спорт 24.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
SpaceX успішно здійснила перший комерційний запуск Falcon Heavy (фото, відео)
сьогодні
2913
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Зоря Шахтар УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу
11 квітня 23:56 Ліга Європи: результати матчів та відео голів 1/4 фіналу
597
Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
10 квітня 16:30 Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
Михайло Гема 657
Власник ФК "Львів" придбав ще один клуб у Словаччині: навіщо це йому
11 квітня 21:53 Власник ФК "Львів" придбав ще один клуб у Словаччині: навіщо це йому
355
Іспанський політик назвав українця Романа Зозулю неонацистом та расистом
11 квітня 20:19 Іспанський політик назвав українця Романа Зозулю неонацистом та расистом
1184
Україна здобула друге золото чемпіонату Європи з боротьби
11 квітня 19:34 Україна здобула друге золото чемпіонату Європи з боротьби
177
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук