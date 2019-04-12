Шахтар – Зоря: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату України

Донецький "Шахтар" у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги на домашньому полі прийме луганську "Зорю". Букмекери оцінили шанси команда на перемогу у цьому матчі.

Прогноз на матч "Шахтар" – "Зоря" 13 квітня

З моменту попереднього поєдинку між "Шахтарем" та "Зоерю" не минуло й місяця: команди зустрічалися 16 березня в Запоріжжі, де вирішальним виявився гол Жуніора Мораеса на 25-й хвилині. "Зоря" – єдиний опонент, з яким "гірники" потенційно можуть зустрітися тричі до кінця сезону, якщо обидві команди пройдуть у фінал Кубка України.

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Прогноз William Hill

На те, що "Шахтар" повторить успіх, як і в попередньому матчі з луганчанами, коефіцієнт 1,22. Якщо ж матч закінчиться нічиєю, то виграш збільшиться на 5,50. Перемогу "Зорі" оцінили коефіцієнтом 9,50.

Прогноз PariMatch

На те, що "Зоря" перерве 4-матчеву безвиграшну серію з "гірниками" й здобуде перемогу коефіцієнт 12,00. Перемогу "Шахтаря" оцінюють коефіцієнтом 1,25, а нічию – 6,20.

Прогноз 1xBet

На перемогу підопічних Паулу Фонсеки в цьому двобої 1xbet дає найбільший коефіцієнт 1,26. На те, що "Зоря" переможе донеччан – 11,00. Нічийний результат – 6,15.

Поєдинок 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Зоря" відбудеться у суботу, 13 квітня. Початок зустрічі – о 17:00. Відео голів на отгляд матчу – на сайті Спорт 24.

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