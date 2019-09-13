Шахтар – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Шахтаря" та "Зоря" зустрінуться у центральному матчі 7-го туру чемпіонату України. Букмекери оцінили, хто має більше шансів виграти поєдинок, який відбудеться у Харкові 14-го вересня.

Шахтар – Зоря прогноз на матч

Донецький "Шахтар" підходить до поєдинку з луганцями зі стовідсотковим результатом. Підопічні Луїша Каштру виграли всі шість поєдинків з різницею забитих/пропущених голів 19:3. "Гірники" вже пройшли одне випробування, здолавши київське "Динамо". Тепер же на донеччан чекає непроста гра проти "Зорі".

Луганський клуб нарешті зміг "видихнути", оскільки на старті сезону "Зоря" провела аж 12 поєдинків. Підопічні Віктора Скрипника все ж не змогли кваліфікуватися у груповий етап Ліги Європи, але демонструють хороші результати на внутрішній арені. Як приклад, "мужики" ледь не перемогли "Динамо" (2:2) й ділять з "Десною" друге місце в турнірній таблиці.

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Прогноз Фаворит Спорт

Попри хорошу форму "Зорі" донецький клуб є очевидним фаворитом поєдинку. Фахівці оцінюють шанси "Шахтаря" здобути перемогу в грі коефіцієнтом 1,19. Водночас експерти не вірять у гостей. На їх перемогу букмекери дають коефіцієнт 15.

Куди більше шансів у "Зорі" зіграти внічию: такий результат гри фахівці оцінили коефіцієнтом 7. Хороший коефіцієнт букмекери "Фаворит Спорт" дають на те, що "Шахтар" і "Зоря" не підуть з поля без забитих голів. Коефіцієнт на це 2,33.

Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet пропонують вгадати рахунок поєдинку "Шахтаря" – "Зоря". Востаннє "гірники" перемагали луганців вдома з рахунком 3:0. Коефіцієнт на те, що підопічні Луїша Каштру повторять свій успіх та виграють з результатом 3:0 – 6.

У жовтні 2018 року команда ще Юрія Вернидуба відібрала очки в "Шахтаря" у Харкові, зігравши 1:1. Коефіцієнт на такий рахунок у грі – 13. Востаннє "мужики" перемагали "Шахтар" ще у 2017 році з рахунком 2:1. На перемогу "Зорі" з таким рахунком букмекери дають коефіцієнт 56.

Прогноз Pari Match

У новому сезоні "Шахтар" надзвичайно багато забиває, відтак перемога приходить сама собою. Коефіцієнт на те, що "гірники" переможуть і ТБ 2.5 – 1,68. Якщо ж донеччани здобудуть звитягу, але ТМ 2.5 – коефіцієнт 3,20.

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"Зоря" у новому сезоні не цурається багато пропускати, але підопічні Віктора Скрипника сильні в атаці. Коефіцієнт на те, що "Зоря" не програє і ТБ 2.5 – 18,5. Якщо ж гості не програють і ТМ 2.5 – коефіцієнт 6,70.

Поєдинок "Шахтар" – "Зоря" відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" 14-го вересня. Результат матчу та відео голів дивіться на сайті Спорт24 по завершенню гри.