"Шахтар" зробив офіційну пропозицію по іноземному тренеру, – ЗМІ

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Луїш Каштру
Луїш Каштру / Miguel Pereira/Global Imagens

Головний тренер "Віторії Гімараєш" Луїш Каштру має найбільше шансів очолити донецький "Шахтар", який найближчим часом покине португалець Паулу Фонсека.

Як повідомляє португальський ресурс O Jogo, Каштру перебуває у кроці від того, щоб очолити "Шахтар".

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За інформацією джерела, донецький клуб випередив у переговорах клуб з англійського Чемпіоншипа й дві команди з чемпіонату ОАЕ. "Гірники" начебто практично домовився з тренером.

Видання Mais Futebol повідомляє, що на кандидатурі Каштру наполіг португальський скаут "гірників" Жозе Боту.

57-річний фахівець і його тренерський штаб – основні кандидати на працевлаштування в донецькому клубі.

"Віторія Гімараєш" вже отримала офіційну пропозицію щодо того, щоб відпустити Каштру. Деталі угоди уточнюються з агентом фахівця Антоніу Тейшейрою.

Також на тренерське крісло "гірників" претендує головний тренер ПАОКа Резван Луческу.

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Щодо Паулу Фонсеки, то, за інформацією ЗМІ, фахівець перебуває на фінальній стадії переговорів з італійською "Ромою". Про призначення португальця "вовки" мають оголосити цього тижня.

Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.

Натомість "Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "римлянами", вирішив покинути клуб.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
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