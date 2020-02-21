"Шахтар" готовий відправити літак у Китай за українкою Зінченко, яка залишилася там через собаку

Донецький "Шахтар" готовий вислати літак за українкою Настею Зінченко, яка не змогла евакуюватися з епіцентру коронавірусу через її собачку, яка не мала необхідних документів.

Про це повідомляв капітан "гірників" Андрій Пятов на клубному сайті.

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– Вчора вся Україна стежила не тільки за футболом, а й за поверненням українців із Китаю. Відчувалося це в команді?

– Так звичайно. Вчора був важкий день, але ми стежили за новинами, за тим, як наші громадяни поверталися з Китаю, з центру епідемії. Тим більше вони прилетіли до Харкова на борту літака SkyUp. Ви знаєте, що ця авіакомпанія – наш партнер, і ми вдячні керівництву і пілотам за їх самовідданий вчинок. Також хочу від імені всієї команди підтримати тих, хто повернувся з Китаю і знаходиться зараз в Нових Санжарах. Ми говорили з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним і вирішили, що готові всі гроші, виручені від продажу квитків на матч з "Бенфікою", направити на забезпечення комфортних побутових умов для тих, хто змушений перебувати ці 14 днів карантину в Нових Санжарах.

– Чули про історію українки, що залишилася в Ухані через собаку?

– Так, після матчу дізналися. "Бенфіці" вирішальний гол забив Вітя Коваленко – він же з Херсона, як і ця дівчина – Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю й інших українців з Китаю. Домовилися, що якщо в цьому буде необхідність, то клуб готовий відправити наш клубний літак за рештою в Ухані українцями.

Коротко про сутички в Нових Санжарах

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.

Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".



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