У "Шахтарі" спростували інформацію про відновлення УПЛ: деталі

Матчі української Прем'єр-ліги (УПЛ) мали поновиться 30-го травня. Інформацію про це повідомило київське "Динамо". Однак прессекретар спростував інформацію про відновлення футбольних матчів.

Для повернення УПЛ потрібен медичний протокол

У коментарях під дописом журналіста Сергія Болотнікова у фейсбуці прессекретар "Шахтаря" Андрій Бурлаков заявив, що відновлення матчів УПЛ 30 травня не було затверджено.

До речі Ляшко розповів, чому чемпіонат України з футболу можуть не дограти

Відновити матчі 30 травня домовилися клуби. Однак рішення ще не прийняв Виконком Української асоціації футболу (УАФ).

Він заявив, що УАФ звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням розробки медичного протоколу для повернення до змагань.

Поки МОЗ не затверджувало протоколу.



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Що відомо про медичний протокол

Як повідомляє Meta-ratings, УПЛ спільно з Українською Асоціацією Футболу направили в МОЗ звернення з проханням збільшити можливу кількість учасників змагань до 200 осіб.

Відповідь очікують отримати до 25 травня.

Окрім того, ресурс Meta-ratings назвав деякі пункти медичного протоколу:

клубам доведеться протестувати на коронавірус всіх футболістів і працівників клубу;

процедура тестування чекає на суддів і фахівців системи VAR;

на стадіонах не використовуватимуть бол-боїв;

засоби дезінфекції мають бути перед кожним приміщенням або в ньому;

на матчі команди зобов'яжуть добиратися на декількох автобусах, або ж на особистому автотранспорті після його дезінфекції;

буде рекомендовано не обійматися під час святкування голів, скасують рукостискання і командні фото.

Повідомлялося, що матчі чемпіонату України перенесено з 30 травня на 7 червня.

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) була призупинена 17 березня через поширення коронавірусу. Клубам залишилося зіграти 9 турів.