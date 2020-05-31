"Шахтар" і "Динамо" зустрілися 31 травня у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" завершився переконливою перемогою "Шахтаря".

Шахтар – Динамо 3:1

Голи: Марлос, 39, 67, Маркос Антоніо, 74 – Буяльський, 38

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Перед грою

У турнірній таблиці "Шахтар" і "Динамо" розділяють аж 13 очок, пише 24 канал. Тому ні про яку боротьбу за чемпіонство у грі не йшлося.

Якщо для "Шахтаря" гра не мала турнірного значення, то кияни могли скористатися осічкою "Зорі". Луганці програли "Олександрії".

У випадку нічиєї або перемоги "Динамо" повертало б собі друге місце. Тим паче, що поєдинок відбувся на НСК "Олімпійський", хоч "Шахтар" і був господарем.

Найбільшим сюрпризом стала поява Георгія Цитаішвілі у стартовому складі "Динамо". Це означало, що кияни планують атакувати.

Домінування "Динамо"

"Динамо" уже традиційно у матчах з "Шахтарем" зі стартового свитска агресивно пресингувало. І на другій хвилині "біло-сині" створили перший момент.

Русин з-за меж штрафного потужно пробив. Пятов у стрибку парирував складний удар. Через дві хвилини гостру нагоду мали вже "гірники".

Патрік віддав розрізну передачу на Тайсона: бразилець увірвався у штрафний та пробив. Бущан легко забрав м'яч до рук.

Кияни переважали суперника і на 19-й хвилині відкрили рахунок. Після стандарту "гірники" вибили м'яч на Кендзьору, який віддав на Сидорчука.

Капітан "Динамо" з-за меж штрафного пробив точно в кут. Та Катерина Монзуль, переглянувши відео моменту, скасувала гол. Попов під час удару Сидорчука задів рукою обличчя Степаненка.



Монзуль вперше використала систему VAR на матчах між "Шахтарем" і "Динамо" / Фото shakhtar.com

"Динамо" домінувало на футбольному полі майже весь перший тайм. І на 38 хвилині "біло-сині" таки втілили свою перевагу.

Цитаішвілі виконав геніальне закидання у штрафний на Буяльського. Віталій майстерно уникнув офсайду і пробив головою точно в кут – 1:0.

Та раділи "динамівці" зовсім мало. У наступній же атаці Марлос "обстукався" з Мораесом і пробив точно у правий нижній від Бущана кут.

Шахтар – Динамо відеоогляд першого тайму

Геній Марлоса

Після перерви першим номером почав грати "Шахтар". "Гірники" багато комбінували, що дозволило "Динамо" грати на контратаках. Двічі партнери намагалися вивести Буяльського віч-на-віч з Пятовим, але щоразу оборонці господарів були на висоті.



"Шахтар" – "Динамо" / Фото shakhtar.com

На 67 хвилині позиційна атака "Шахтаря" завершилася голом. Додо прострілив у штрафний на Мораеса, який легко відпасував на Марлоса. Хавбек пробив досить сильно, аби Бущан не зміг врятувати партнерів – 2:1.

На 74 хвилині Ісмаїлі вигриз м'яч на лівому фланзі та протягнув м'яч майже до воріт "Динамо". Бразилець віддав на Маркоса Антоніо, удар якого заблокував Шабанов.

М'яч влучив у поперечину, після чого Антоніо легко переправив його у порожні ворота.

Наставник "Динамо" Олексій Михайличенко вирішив рятувати команду від поразки замінами. Зокрема, він підсилив атаку Карлосом де Пеною та Олександром Караваєвим.

На 82 хвилині Сидорчук був близький, щоб залишити автограф у воротах Андрія Пятова. Сергій пробив після того, як голкіпер "Шахтаря" вибив м'яч. Але і тут Пятов був на висоті.

У другому таймі "Динамо" виглядало надто блідо, якщо порівнювати з першою половиною гри. Кияни втратили гостроту в нападі і дозволяли "гірникам" контролювати гру. У підсумку переконлива перемога "Шахтаря".

Завдяки перемозі "Шахтар" збільшив перевагу над "Зорею", "Десною" і "Динамо" до 16 очок. Натомість киян чекає важка боротьба за срібні нагороди.

Турнірна таблиця УПЛ