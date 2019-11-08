Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool з курйозними моментами НБА: відео

Легендарний американський баскетболіст Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool. До випуску увійшли чотири курйозні моменти з регулярного чемпіонату НБА.

Шакіл О'Ніл представив перший в новому сезоні випуск Shaqtin 'a Fool. Героями епізоду стали відразу четверо баскетболістів.

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Четверте місце у так званому хіт-параді дісталося Кему Реддішу з "Атланти" за дивний стрибок, як у фігурному катанні.

Третя сходинка у Донована Мітчелла з "Юти" за болісний удар м'ячем. Друге місце посів Джеймс Харден з "Х'юстона" за курйозний епізод з м'ячем.

Перемогу О'Ніл віддав Еріку Бледсо з "Мілуокі", який вирішив, що арбітр його партнер та неправильно ввів м'яч у гру.

Відео Shaqtin 'a Fool