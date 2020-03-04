"Шальке" у напруженому кубковому матчі мінімально поступився "Баварії": відео

У вівторок, 3 березня, відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Німеччини, у якому "Шальке" у домашньому поєдинку не зміг обіграти мюнхенську "Баварію" – 0:1.

Шальке – Баварія 0:1

Голи: Кімміх, 40

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Вже з перших хвилин поєдинку команди обмінялись небезпечними моментами. На 12-й хвилині Маккенні розібрався із суперником та виконав чудове накидання на Бургшталлера. Форвард завдав удар – перекладина врятувала гостей.

На 19-й хвилині, все той же Бургшталлер вийшов віч-на-віч та забив м'яч у ворота Ноєра, але суддя зафіксував офсайд. Хороший удар у виконанні Павара – Шуберт на місці.

На 40-й зустрічі "баварцям" таки вдалось вийти вперед у рахунку. Коутіньйо подав з кутового на ближню штангу, Бургшталлер вибив м'яч за межі штрафного майданчика та здавалось розрядив ситуацію, але м'яч відлетів у ноги Кімміха і той не роздумуючи зльоту пробив в дальній кут воротаря. М'яч проскочив між ніг захисника, голкіпер "Шальке" не бачив удару – 0:1 "Баварія" вийшла вперед у рахунку.



Джошуа Кімміх

Це був єдиний результативний удар у першій частині зустрічі. Другий тайм розпочався із атак господарів поля, але нічим небезпечним так і не завершились.

Все ж ближчими щоб подвоїти рахунок були мюнхенські футболісти. Коутіньйо обіграв захисника на куті штрафного та по воротах – перекладина рятує Шуберта.

На заміну замість Бужеллаба вийшов Раман і одразу міг відзначитись голом. Після прострілу з флангу, Раман вийшов сам на сам з воротарем, але переграти Ноєра не вдалось. Небезпечно через себе в падінні пробивав Горецка, м'яч пролетів трохи вище воріт.



"Шальке" – "Баварія"

Далі гра проходила за атак обох команд, але змінити рахунок на табло так нікому і не вдалось. Свисток судді – 0:1 мінімальна перемога "Баварії".

Відеоогляд матчу