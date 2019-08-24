Шальке – Баварія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Німеччини

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Шальке – Баварія: прогноз на матч 24 серпня 2019 – Бундесліга

Мюнхенська "Баварія" після невдалого старту у чемпіонаті спробує виправити ситуацію у грі проти "Шальке". Але й клуб з Гельзенкірхена не є таким простим суперником, тим більше на своєму полі. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в цьому матчі

Однак саме "Баварія" є фаворитом цього матчу. Шанси чинного чемпіона Німеччини перемогти в рази більші, аніж господарів "Фелтінс арени". При цьому варто нагадати, що востаннє "Шальке" набирало очки у матчі проти "Баварії" ще у 2017 році, коли команди зіграли внічию 1:1 в Мюнхені. Перемагали ж "кобальтові" ще давніше – 2 березня 2011 року у кубковому матчі. І тоді теж перемога була в Мюнхені. А от перед цим – 4 грудня 2010 року – на власному полі. З цього часу минуло майже дев'ять років.

Прогноз Marathon bet

Їх експерти оцінили шанси "Шальке" на перемогу у домашньому матчі коефіцієнтом 8,90. На те, що "Баварія" таки здобуде першу перемогу у чемпіонаті – 1,39. Нічия у матчі – 5,15.

Прогноз Parimatch

Схожі коефіцієнти і в Parimatch – 8,60 на перемогу "Шальке" та 1,38 на перемогу "Баварії". Нічия у цьому матчі – 5,10.

Варто додати, що на гол Левандовскі у цьому матчі коефіцієнт 1,65.

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Прогноз 1xbet

Тут перемога "Баварії" оцінена в 1,4. Натомість шанси "Шальке" перемогти – 8,7. Нічийний результат – 5,15.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу більше 3" – 1,92, а "тотал матчу менше 3" – 1,88.

Матч "Шальке" – "Баварія" відбудеться у суботу, 24 серпня. Початок матчу о 19:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Баварія Шальке
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