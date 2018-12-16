"Шальке" Коноплянки зазнав домашньої поразки, українця вимушено замінили: відео

Євген Коноплянка вийшов у старті гри "Шальке" проти гладбахській "Боруссії", однак став жертвою вилучення.

Українцеві довелося залишити поле на 61 хвилині після червоної картки голкіперу Александеру Нюбелю.

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У меншості "Шальке" не зміг втримати нічию і поступився гладбахській "Боруссії" – 0:2. Перемогу гостям принесли голи Крістофера Крамера і Флоріана Нойхауса в кінці матчу.

Євген Коноплянка ж за годину гри запам'ятався одним небезпечним навісом, заблокованим ударом та пострілом повз ворота.

Відтак "Шальке" зазнав уже десятої поразки у Бундеслізі і після 20 туру залишається в нижній частині турнірної таблиці.

А от гладбахська "Боруссія" піднялася на друге місце, зрівнявшись за очками з "Баварією". Мюнхенці в цьому турі нічого не зміг протиставити Байєру. Хоча Леон Горецка і відкрив рахунок, та леверкузенці відповіли влучними пострілами Леона Бейлі, Кевіна Фолланда та Лукаса Аларіо.

Поразкою "Баварії" скористався лідер – дортмундська "Боруссія", що збільшила свою перевагу на один заліковий пункт. Джмелі в гостях поділили очки із суперником "Шахтаря" в Лізі Європи – "Айнтрахтом". На м'яч Марка Ройса франкфуртці відповіли голом Луки Йовіча.