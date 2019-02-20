Шальке – МанСіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 20 лютого, німецький "Шальке" зіграє проти англійського "Манчестер Сіті" матч 1/8 фіналу ліги чемпіонів. Це може бути протистояння двох українських гравців – Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка. Переглянути матч можна буде і в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" буде показано протистояння "Шальке" – "Манчестер Сіті". Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Шальке" – "Манчестер Сіті" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Шальке" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 20 лютого. Огляд матчу та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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