Шальке – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 20 лютого, німецький "Шальке" на власному полі прийматиме англійський "Манчестер Сіті". Це буде перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між цими командами. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу. А також на прохід у чвертьфінал турніру.

Шанси на перемогу у першому матчі "Шальке" найнижчі серед усіх команд 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. При цьому вона визначається двозначним числом. Так, у 1xBet перемога німецької команди на власному полі оцінена в 11,5. У той час як на перемогу "Манчестер Сіті" стоїть коефіцієнт 1,296. На те, що матч закінчиться у нічию, коефіцієнт 6,3.

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На прохід у наступний раунд букмекери віддають безапеляційну перевагу "МанСіті" – 1,04. на прохід "Шальке" стоїть коефіцієнт 13,5.

PariMatch оцінив перемогу команди українця Євгена Коноплянки в 10,5. Перемога клубу іншого українця – "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка – 1,28. Нічия у матчі – 6,20

При цьому на прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів майже такі самі коефіцієнти, що й у попередньому випадку – 13,0 на "Шальке" та 1,04 на "Манчестер Сіті".

Букмекери з "Фаворит спорт" оцінили перемогу "Шальке" на 10,75. Перемога "МанСіті" отримала показник 1,28. Нічия у першому матчі між цими командами у Німеччині – 6,00.

На прохід у наступний раунд теж більше шансів у англійського клубу – 1,03. На прохід "Шальке" – 12,25.

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Матч "Шальке" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 20 лютого. Початок о 22:00. Участь у цьому матчі можуть прийняти одразу двоє українців – Євген Коноплянка за "Шальке" та Олександр Зінченко за "МанСіті". Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.