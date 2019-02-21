"Манчестер Сіті" здійснив неймовірний камбек в матчі з "Шальке": відео

"Манчестер Сіті" здійснив справжній камбек в Німеччині в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Англійці протистояли непоступливому "Шальке" Євгена Коноплянки.

Шальке – Манчестер Сіті 2:3

Голи: Бенталеб, 38, 45 – Агуеро, 18, Сане, 85, Стерлінг, 90

Вилучення: Отаменді, 68 (Манчестер Сіті)

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У першому таймі команди влаштували справжнє шоу. Зі стартових хвилин гості захопили ініціативу. На 16 хвилині Кевін Де Брюйне пробив потужно здалеку, але по центру, відтак голкіпер "гірників" упорався з ударом. А вже через дві хвилини гостям таки вдалося відкрити лік забитим голам.

Нападник "городян" запресингували оборонців "Шальке", внаслідок чого ті помилилися. М'яч потрапив до Давіда Сільви, який відпасував на Куна Агуеро. Аргентинець з декількох метрів не схибив – 0:1.

Відео голу Агуеро

Досить швидкий гол дещо заспокоїв підопічних Гвардіоли, внаслідок чого більш розкуто почали діяти господарі. На 25 хвилині Марк Ут пішов у прорив, який завершив обвідним ударом здалеку. Та м'яч підступно розминувся з воротами Едерсона. Однак "Шальке" не склав зброю. Каліджурі пробив з-за меж штрафного й м'яч влучив у руку Отаменді. Арбітр, порадившись з відеоасистентами, призначив пенальті, який реалізував Бенталеб.

Відео голу Бенталеба

Наприкінці першого тайму "кобальтові" приголомшили гостей. Після подачі у штрафний Фернандіньо порушив правив й Карлос дель Серро без сумнівів призначив ще один одинадцятиметровий. До позначки знову підійшов Бенталеб і переграв Едерсона – 2:1.

Відео голу Бенталеба

Після перерви "Манчестер Сіті" окупував половину поля німецької команди, але англійцям не вдавалося розхитати оборону суперника. Ускладнив завдання для гостей і Ніколас Отаменді. Окрім "заробленого" пенальті в першому таймі, аргентинець награв на другу жовтку картку, яка перетворилася у червону. Відтак понад 20 хвилин "Сіті" довелося відігруватися вдесятьох.

Зрівняв же рахунок колишній гравець "Шальке" Лерой Сане. Вінгер, який вийшов на поле під завісу другого тайму, ідеально виконав штрафний. Фарманн не зміг витягнути м'яч з дев'ятки воріт – 2:2.

Відео голу Сане

Вирвав перемогу для гостей Рахім Стерлінг. Вінгер корпусом відтиснув оборонця "Шальке" й пробив повз голкіпера "кобальтових" – 2:3.

Зазначимо, що українець Євген Коноплянка участі в матчі не взяв. Зате наприкінці гри на полі з'явився хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

Матч-відповідь між командами відбудеться 12 березня в Англії.

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