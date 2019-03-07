"Шальке" планує продати Коноплянку

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шальке"

Євген Коноплянка більше не потрібен "Шальке". Німецький футбольний клуб хоче продати ще 10 гравців.

Про це повідомляє авторитетне німецьке видання Bild

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Українець Євген Коноплянка потрапив під велику кадрову революцію клубу "Шальке"

Кобальтові планують влітку після провального сезону розпрощатися з нашим вінгером та ще десятьма гравцями.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євген Коноплянка Шальке
Джерело: 24 Канал
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