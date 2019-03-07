"Шальке" планує продати Коноплянку
Євген Коноплянка більше не потрібен "Шальке". Німецький футбольний клуб хоче продати ще 10 гравців.
Про це повідомляє авторитетне німецьке видання Bild.
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Кобальтові планують влітку після провального сезону розпрощатися з нашим вінгером та ще десятьма гравцями.
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Джерело: 24 Канал
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