"Шальке" погодив перехід Коноплянки у "Фенербархче": названо суму трансферу

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

Український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка днями повинен перейти в турецький "Фенарбахче".

Згідно з інформацією Sport1, офіційний представник українця Фалі Рамадану зустрівся з президентом "Фенарбахче" Алі Коком. Під час зустрічі сторони обговорили фінальні деталі та умови переходу Коноплянки.

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Лідер національної збірної України буде отримувати на новому місці 2 мільйони євро на рік, за його трансфер турецький гранд заплатить "кобальтовим" 2,5 мільйона.

У всіх турнірах минулого сезону вінгер взяв участь в 21 матчі, забивши єдиний гол і віддавши 2 результативних передачі.

"Фенербахче" за підсумками минулого чемпіонату посів 6 місце в турнірній таблиці турецької ліги і в наступному сезоні не братиме участі в єврокубках.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шальке Євген Коноплянка
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