"Шальке" продасть Коноплянку: названо ціну на гравця

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / newsone.ua

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка близький до того, щоб покинути німецький клуб вже найближчим часом.

Вінгер виявився в списку гравців "Шальке" яких керівництво німецького клубу хоче продати.

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Як повідомляє Bild, "Шальке" згоден відпустити Коноплянку за суму від 3 до 5 млн євро. Головною причиною продажу футболіста є його висока зарплата. За інформацією джерела, Коноплянка заробляє в Німеччині близько 5 млн євро за сезон.

При цьому Євген не є гравцем основного складу. У поточному сезоні українець зіграв за німців 17 матчів у всіх турнірах. У його активі один гол та дві результативні передачі.

Окрім того, влітку керівництво "Шальке" планує ряд змін. Зокрема, відправити у відставку головного тренера Доменіко Тедеско. Наразі "кобальтові" тільки на 14 місці в чемпіонаті Німеччини й ризикують опуститися у зону вильоту.

Взимку ряд ЗМІ пов'язували Коноплянку з турецькими клубами. Коноплянка був близький, щоб перейти в "Бешикташ", однак стамбульський клуб відмовився від українця через високу зарплату.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Євген Коноплянка
Джерело: 24 Канал
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