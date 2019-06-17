"Шальке" вже знайшов заміну Коноплянці

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Євген Коноплянка покине "Шальке"
Євген Коноплянка покине "Шальке"

Керівництво німецького футбольного клубу "Шальке" має намір придбати 24-річного півзахисника німецького ФК "Фортуна" Беніто Рамана.

За інформацією авторитетного видання Bild, це остаточний доказ того, що Євген Коноплянка покине німецький клуб. Бельгієць повинен стати заміною українському легіонеру.

Не зміг себе реалізувати: "Шальке" хоче продати Коноплянку в першу чергу

Раман грає на лівому фланзі атаки, але при необхідності може закрити будь-яку позицію в нападі. В сезоні 2018/19 бельгієць забив 10 голів у Бундеслізі, до яких додав 4 асисти (для порівняння: у Коноплянки – 1 гол та 1 асист в чемпіонаті).

Контракт Рамана з "Фортуною" чинний до літа 2022 року. Його трансферна вартість – 12 млн євро. 

Раніше Спорт 24 повідомляв, що українець вже прийняв пропозицію турецького "Фенербахче". Клуб готовий заплатити за Коноплянку 3 мільйони євро, проте "Шальке наполягає на 5 мільйонах.

Контракт 29-річного півзахисника збірної України з "кобальтовими" закінчується наступного літа. Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку 2017 року із "Севільї" за 12,5 мільйонів євро.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Шальке Євген Коноплянка
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