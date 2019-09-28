"Шальке" здолав "Лейпциг", "Баварія" – лідер: результати та відео голів 6 туру Бундесліги

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Результати матчів та відео голів 6 туру Бундесліги
Результати матчів та відео голів 6 туру Бундесліги / twitter.com/dierotenbullen

З 27 до 29 вересня у Німеччині 6 тур Бундесліги. З результатами поєдинків та відеооглядами можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Уніон Берлін – Айнтрахт 1:2
Голи: Уджа, 86 – Дост, 48, Сілва, 62

Результати попереднього туру: "Боруссія" Дортмунд через автогол втратила очки: результати 5 туру Бундесліги і відео голів

Аугсбург – Байєр 0:3
Голи: Нідерлехнер 34 (авт.), Фолланд 76, Хавертц 84

Аугсбург – Байєр відеоогляд матчу

Хоффенхайм – Боруссія М 0:3
Голи: Плеа 43, Тюрам 65, Нойхаус 83

Хоффенхайм – Боруссія М відеоогляд матчу

Майнц – Вольфсбург 0:1
Гол: Тіссеран, 9

Майнц – Вольфсбург відеоогляд матчу

Падерборн – Баварія 2:3
Голи: Прегер 68, Коллінз 84 – Гнабрі 15, Коутіньйо 55, Лєвандовскі, 78

Падерборн – Баварія відеоогляд матчу

РБ Лейпциг – Шальке 1:3
Голи: Форсберг 84 – Сане, 29, Харіт, 43 (пен.), Матондо, 58

РБ Лейпциг – Шальке відеоогляд матчу

Боруссія Д – Вердер 2:2
Голи: Гетце, 9, Ройс, 41 – Рашіца, 7, Фрідль, 55

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Теги: Спорт Футбол Бундесліга Новини Спорту
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