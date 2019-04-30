"Шальке" знайшов нового тренера для українця Коноплянки

Екс-наставник "Хаддерсфілда" Давід Вагнер влітку очолить "Шальке", за який виступає Євген Коноплянка.

"Шальке" вже домовився з Давідом Вагнером, повідомляє Sky Sport Germany. Наразі виконувачем обов'язків наставника "кобальтових" є Хуб Стевенс.

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Вагнер займав пост головного тренера англійського клубу з листопада 2015 року та за підсумками сезону 2016/2017 зумів вивести клуб у Прем'єр-лігу. За підсумками минулого сезону "Хаддерсфілд" зайняв 16 місце.

У цьому сезоні після відходу Вагнера з англійського клубу "тер'єри" не змогли вибратися із зони вильоту і вже оформили виліт в Чемпіоншип.

47-річний тренер виступав за "Шальке" в якості футболіста з 1995-го по 1997 рік. В якості тренера він також працював з другою командою дортмундської "Боруссії".

На даний момент "Шальке" знаходиться на 15 місці Бундесліги, в кроці від зони вильоту. Від матчів плей-оф на вибування "гельзенкірхенців" відокремлює 6 очок.

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