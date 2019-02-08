Шанси "Манчестер Юнайтед" перемогти ПСЖ у Лізі чемпіонів зросли після призначення Сульшера

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Оле Гуран Сульшер
Оле Гуран Сульшер / Sportbox

Після зимової перерви нарешті повертаються матчі Ліги чемпіонів. І серед перших матчів 1/8 фіналу на вболівальників чекає одне з найцікавіших протистоянь цієї стадії – "Манчестер Юнайтед" прийматиме ПСЖ. і для обох команд це перша зустріч в єврокубках. Зате в складі парижан виступає Ді Марія, який перебрався до Франції з МЮ у 2015 році.

Відразу після жеребкування аналітики Parimatch оцінювали шанси британців на перемогу у 26% (47% давали ПСЖ). Але після відставки Моуріньо і призначення Сульшера розклади істотно змінилися. Тепер у МЮ 36%, а у парижан 37% (26% на нічию).

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Новий керманич "червоних дияволів" видав переможну серію в чемпіонаті Англії й змусив експертів переглянути свою думку. Правда, що стосується виходу в 1/4 фіналу, то тут по шансах все ще краще виглядає ПСЖ: 65% проти 35% у МЮ.

Однозначного лідера в цьому протистоянні виділити складно. У боротьбі за путівку в наступну стадію дуже багато буде залежати від результату першого матчу. Обидві команди це розуміють і, ймовірно, можуть постаратися зіграти максимально обережно. Мінімальна перемога господарів збереже інтригу, а ось нічия або перемога гостей, швидше за все, вирішить результат боротьби.

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Хоча, в цілому, обидвом командам в плей-офф Ліги чемпіонів не сильно щастить останнім часом. "Манчестер Юнайтед" не виходив у чвертьфінал з сезону 2013/14. ПСЖ у двох попередніх розіграшах вилітав на першій же стадії плей-офф (спочатку парижани поступилися "Барселоні", а потім – "Реалу"). У своїй історії манкуніанці 10 раз грали в 1/8 фіналу та пройшли далі в шести випадках.

До речі, на своєму полі МЮ французам не програвав ніколи (10 перемог та три нічиї). ПСЖ чотири рази виграв битву за чвертьфінал (причому двічі у лондонського "Челсі") та два рази її програв.

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Теги: Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед ПСЖ Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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