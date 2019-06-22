Шанси Платіні сісти в тюрму, а Катару втратити Чемпіонат світу 2022

Фахівці оцінили ймовірність скандального розвитку подій у світовому футболі — чи потрапить за ґрати колишній президент УЄФА Мішель Платіні, і чи заберуть у Катару право проведення Чемпіонату світу з футболу 2022.

18 червня, за три дні до свого дня народження, Мішель Платіні отримав далеко не найприємніший подарунок. Триразового володаря "Золотого м'яча" затримала французька поліція через підозри в корупції.

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Платіні просидів на багатогодинному допиті, де в основному відповідав на питання у справі про корупцію при виборі країни-господині мундіалю-2022. Екс-главу УЄФА підозрюють в отриманні хабаря від представників Катару. Те ж стосується і виборів країн, які проводили Євро-2016 (Франція) і ЧС-2018 (Росія).

Після допиту Платіні відпустили, але при цьому пішли чутки про те, що для легендарного футболіста все може закінчитися реальним тюремним терміном. Компанія Favorit Sport, зокрема, дає на такий результат скандалу коефіцієнт 5,0. Зрозуміло, що якщо це станеться, то варто очікувати й інших, не менш гучних вердиктів.

Так, у Катару можуть відібрати право проводити чемпіонат світу. Однак імовірність такого розвитку подій малоймовірний — коефіцієнт тут більш солідний — 15,0.

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Нагадаємо, що пік цього скандалу припав ще на 2015 рік, в кінці якого Платіні не просто був відсторонений від посади керівника УЄФА, а й отримав заборону займатися футбольною діяльністю протягом восьми років (потім термін скоротили до чотирьох років). Причиною стало порушення Кодексу етики ФІФА, яке полягало в отриманні від міжнародної федерації суми хабаря приблизно у два мільйони доларів.