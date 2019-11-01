Шанси "Шахтаря", "Барселони", "Ліверпуля" та інших команд на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Позаду вже рівно половина матчів групового турніру Ліги чемпіонів і в багатьох групах вже визначилися основні претенденти на вихід в плей-офф. А десь вся боротьба ще попереду. Від цього багато в чому і буде залежати, як команди проведуть ігри, що залишилися, адже хтось вже може дозволити собі розслабитися, а хтось спробує надолужити згаяне.

Втім, особливо розслаблятися рано, місце в 1/8 фіналу собі ще ніхто не забезпечив. Зробити це за три тури в історії турніру поки нікому не вдавалося, першим міг стати ПСЖ, але для цього потрібна була нічия "Галатасарая" з "Реалом", мадридці ж ту зустріч виграли. При цьому шанси парижан вилетіти з Ліги чемпіонів фантастичні, і в такий розклад мало хто вірить. Та й у "Реала", який неважливо провів перші матчі, за оцінками аналітиків Parimatch теж все повинно бути в порядку (90% на вихід з групи).

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Приблизно така ж ситуації і в групі B у "Баварії" і "Тоттенхему". А ось у квартеті С все дуже заплутано. Якщо "Манчестер Сіті", який йде без втрат, вже однією ногою в 1/8 фіналу, то "Шахтар" дещо ускладнив собі завдання, зігравши вдома внічию з загребським "Динамо". І хоча на думку експертів Parimatch "гірники" сильніші за хорватів, перевага мінімальна (45% проти 43%).

У групах D і Е нас навряд чи чекають сенсації. "Ювентус" та "Атлетіко", "Наполі" і "Ліверпуль" мають від 89% і вище на вихід в плей-офф. Не варто турбуватися і за "Барселону" (95%), зате в її групі F очікуються справжні розбірки за другу путівку. За неї треба поборотися "Боруссії" і "Інтеру", при цьому Parimatch поки що віддає перевагу дортмундцям, хоча очок у команд порівну.

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Найзаплутаніша ситуація в групі G, де будь-яку з команди в підсумку можна побачити в 1/8 фіналу. Навіть "Бенфіка" з однією перемогою може продовжувати боротьбу, адже її конкуренти теж розгубили чимало очок. Непогано в групі H себе почувають "Аякс" і "Челсі", але комусь із них ще може сплутати плани "Валенсія". А тому, хто посяде третє місце, буде цілком під силу потім дійти й до фіналу Ліги Європи. До речі, те ж саме можна сказати й про майбутнього невдаху квартету F.