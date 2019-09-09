Шанси України та інших збірних пробитися на Євро-2020

У кваліфікації на Євро-2020 команди перевалили за екватор. Дехто зіграв вже шість матчів, в інших збірних – лише по три гри. Але вже є явні фаворити відбору, а також команди, які втратили шанс пробитися на Євро-2020.

Збірна України

Шанси в наших футболістів пробитися на Євро-2020 дуже великі. Команда після п'яти турів має 13 набраних очок. Що є певним рекордом для нашої збірної. За такої ситуації в групі, українцям буде достатньо набрати лише три очки, щоб гарантувати собі місце на Євро-2020. При цьому що на збірну України очікує два домашні матчі – проти Латвії та Португалії, а також виїзд до Сербії.

Читайте також: Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020

Португалія, Сербія та Люксембург

Серед решти трьох команд у групі B, де виступає Україна, найбільше шансів – у Португалії. Чинні чемпіони Європи поки мають п'ять очок. Але вони зіграли лише три тури. Сербія та Люксембург зіграли по чотири матчі та набрали чотири очки. На ці команди ще очікує два очних протистояння. Але серби зіграли два матчі з португальцями та прийматимуть вдома українців. Натомість збірна Люксембургу ще не грала проти Португалії. Щодо останніх, то вони зіграють по два матчі з Литвою та Люксембургом, а також матч в Україні.

Читайте також: Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів



Збірна Португалії

У Литви майже немає шансів пробитися на Євро-2020. Лише теоретичні.

Група A

Тут серед фаворитів збірна Англії. "Три леви" зіграли лише три тури, й у всіх трьох матчах перемогли. На другому місці неочікувано опинилася збірна Косово. Команда зіграла чотири матчі – дві перемоги та дві нічию. Треті чехи теж двічі виграли, але двічі й програли. Та варто відзначити, що косовари ще не зустрічалися з англійцями у цьому відборі, тож їх шанси після цих матчів можуть похитнутися.



Збірна Англії

Чорногорія та Болгарія – серед аутсайдерів.

Група C

Одна з найскладніших ситуацій. У групі, де є збірні Німеччини та Нідерландів, лідирує Північна Ірландія – чотири матчі та чотири перемоги. Але ні з німцями, ні з голландцями вони ще не грали. Натомість ці топ-збірні вже зіграли між собою та обмінялися виїзними перемогами.

Як це було: Нідерланди вирвали перемогу в Німеччини в драматичному матчі з шістьма голами

Тож варто дочекатися, коли Північна Ірландія зіграє з однією з цих збірних (9 вересня вдома проти Німеччини). Шанси Білорусі та Естонії у такій групі – примарні.

Група D

Доволі рівна група без явного фаворита до початку. Тому лідерство Ірландії не викликає здивування. Швейцарія хоч і йде третьою, за втраченими очками має стільки ж, як і лідер. Як і Данія, яка набрала вісім очок, але зіграла на одну гру менше. При цьому що швейцарці зіграли вдома лише один матч – якраз проти Данії. Тож саме ця трійка і буде боротися за дві путівки.



Збірна Ірландії

Грузія зберігає теоретичні шанси на прохід. Гібралтар, який у цьому відборі не забив жодного гола, на Євро-2020 не зіграє.

Група E

Тут неочікуване лідерство захопила збірна Угорщини. Все через те, що вони вдома обіграли двох інших фаворитів групи – збірні Хорватії та Уельсу.

При цьому ситуація в групі ускладнюється тим, що шість очок, як і Уельс, набрала збірна Словаччини. Самі словаки якщо і не проб'ються на Євро-2020, то точно внесуть значні зміни у турнірну таблицю.

Азербайджан тут. скоріше, як команда для набрання очок – жодної перемоги та майже відсутність шансів.

Група F

Іспанія тут явний фаворит – шість перемог у шести матчах. Але на "фурія роха" очікує два виїзди до двох потужних збірних – Швеції та Норвегії, а також домашній матч з явним аутсайдером – Мальтою. Ще один матчі поти Румунії теж вдома.



Збірна Іспанії

Найбільше шансів на друге місце у Швеції. На них очікує домашній матч проти лідера та гра вдома проти Фарерських островів. Найважчим буде виїзний матч проти Румунії, яка йде третьою.

Норвегія теж зберігає шанси. Тож саме Швеція, Норвегія та Румунія і боротимуться за другу путівку на Євро-2020 від цього секстету.

Група G

Польща потрапила у доволі рівну групу. І утримує там зараз лідерство. Команда вже зіграла з двома іншими претендентами на вихід на Євро-2020 на виїзді на їх полі, а тепер очікує Австрію та Словенію вдома. Правда на команду ще очікує важкий виїзд до Ізраїля, який теж серед претендентів.

Австрія зіграла з лідерами вдома, тож тепер буде грати у Польщі та Словенії. Сама Словенія має три домашні матчі попереду. Тож в неї найбільше шансів на друге місце. Ізраїль, навпаки, три матчі проведе на виїзді проти головних конкурентів

Північна Македонія теж має шанси. Але гра команди та її результати доволі неоднозначні. Латвія з одним забитим та 19 пропущеними голами – явний аутсайдер.

Варто побачити: Воротар збірної Латвії забив курйозний автогол

Група H

Одразу три команди набрали по 12 очок після п'яти зіграних матів – Франція, Туреччина та Ісландія. Вибрати одного зайвого серед них буде доволі складно. Адже кожна з команди обіграла одного з суперників вдома, але поступилася іншому на виїзді. Тож все буде визначатися у наступних матчах. Або поки хтось з них не оступиться у матчах з трьома іншими командами у групі – Албанією, Молдовою чи Андоррою.

Читайте також: Матч Франція – Албанія розпочався зі скандалу: гості відмовилися виходити на гру через гімн



Збірна Ісландії

Група I

Бельгія теж перемогла у п'яти матчах. Але "червоні дияволи" так і не зіграли з головними конкурентами на їх полі. Серед них Росія, Казахстан та Шотландія. Але тільки Росія може посперечатися з бельгійцями за лідерство у цій групі. Команда має 12 очок та три домашні матчі з лідерами.

Група J

Тут лідирують Італія та Фінляндія. Боснія і Герцеговина значно погіршила свої шанси, коли програла на виїзді Вірменії. Останні їх обійшли й тепер треті. Але відставання у три очки відіграти буде важко. Зважаючи на те, що з лідерами збірній Вірменії грати на виїзді.

Читайте також: Збірна Італія перемогою над Фінляндією продовжила унікальну серію, яка триває 13 років



Збірна Італії

Шанси Греції доволі мізерні. Особливо коли команда вдома зіграла внічию з Ліхтенштейном.