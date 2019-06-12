Шанси збірної України вийти на Євро-2020 суттєво зросли

Шанси збірної України зіграти на континентальній першості суттєво виросли. Все завдяки останнім домашнім перемогам над Сербією та Люксембургом.

Фаворитом групи продовжує залишатися чинний тріумфатор Ліги націй – Португалія.

Кваліфікація Євро-2020: дивіться відео голів та результати матчів 11 червня

Коефіцієнт на те, що саме піренейці стануть переможцем нашої групи – 2,1. Шанси українців трішки нижчі – 2,2. Лідером завершить відбір Сербія – 5,5.



Шанси команд пройти відбір на Євро-2020

А от в аутсайдерів групи футбольні фахівці не вірять. Коефіцієнт на підсумкове лідерство Люксембурга –351. Литва створить сенсацію й виграє відбір у групі B – 751.

Хто із п'яти команд зуміє вибороти першу позицію дізнаємося наприкінці року. Попереду в української команди ще чотири поєдинки відбору. Перший із них у Вільнюсі – 7 вересня проти Литви.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram