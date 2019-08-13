Шапаренко трохи розгублений, у нього мало ігрової практики, – тренер "Динамо"
Головний тренер "Динамо" U-21 Юрій Мороз оцінив гру Миколи Шапаренка, Георгія Цітаішвілі та бразильця Сідклея у спарингу зі збірною Білорусі U-19. Кияни впевнено розгромили суперника з рахунком 5:0.
Говорячи про Шапаренка та Цітаішвілі, Мороз заявив, що обидвом футболістам є над чим працювати.
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У нього (Шапаренка, – Спорт24) мало ігрового тонусу, трохи розгублений. Воно й зрозуміло. У нього мало ігрової практики. Так можна сказати й про Цітаішвілі. Хлопцям є над чим працювати, вони стараються. Все в їхніх руках,
– резюмував тренер киян.
Бразильський легіонер "Динамо" Сідклей відіграв тільки один тайм, адже зазнав ушкодження.
Планувалося, що він відіграє 90 хвилин, але він отримав мікропошкодження і вирішили не ризикувати. У нас є молоді хлопці. Взяли Кузика, вийшов Бражко. З'явився Шелест. Їм теж потрібно було отримати ігрову практику,
– сказав Мороз.
Шапаренко в новому сезоні не зіграв жодного офіційного матчу. ЗМІ навіть повідомляли, що Миколу перевели в другу команду.
У свою чергу Цітаішвілі провів 18 хвилин на полі в матчі з "Шахтарем" в Суперкубку України. "Динамо" перемогло з рахунком 2:1.