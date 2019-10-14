Шапаренко й Русин принесли перемогу збірній України U-21 в товариській грі проти Греції

У понеідлок, 14 жовтня, відбувся товариський матч молодіжних збірних Греції та України. Долю зустрічі підопічні Руслана Ротаня вирішили після перерви, забивши у ворота господарів два м'ячі.

Греція U-21 – Україна U-21 0:2

Голи: Шапаренко, 53 , Русин, 58

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На правах господарів греки почали поєдинок активніше, але, окрім трьох стандартних положень у дебюті, більше нічим не запам'яталися. І якщо говорити загалом, то перший тайм пройшов за повної переваги "синьо-жовтих", хоча по-справжньому небезпечних моментів за цей час вдалося створити тільки два.

На 10-й хвилині Конопля після передачі Бондаря вийшов віч-на-віч, проте не зміг переграти голкіпера, а на 27-й хвилині після передачі Алібекова під гострим кутом на рандеву з воротарем збірної Греції виходив Русин. Назарій затягнув з ударом. На 32-й хвилині Русину таки вдалося забити, але, на думку місцевого арбітра, форвард зробив це з офсайда.

На 53-й хвилині "синьо-жовті" відкрили рахунок. Після передачі Смирного результативним ударом здалеку відзначився Шапаренко. Став Смирний асистентом і в другому голі, який на 58-й хвилині забив Русин.

Наступний матч збірна України проведе 15 листопада проти Данії в рамках відбору Євро-2020. Українці вже зіграли три матчі: двічі програли та здобули одну перемогу.