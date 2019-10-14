Шапаренко й Русин принесли перемогу збірній України U-21 в товариській грі проти Греції

310 Читать новость на русском
Микола Шапаренко
Микола Шапаренко / FootBoom

У понеідлок, 14 жовтня, відбувся товариський матч молодіжних збірних Греції та України. Долю зустрічі підопічні Руслана Ротаня вирішили після перерви, забивши у ворота господарів два м'ячі.

Греція U-21 – Україна U-21 0:2
Голи: Шапаренко, 53, Русин, 58

Читайте також: Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021

На правах господарів греки почали поєдинок активніше, але, окрім трьох стандартних положень у дебюті, більше нічим не запам'яталися. І якщо говорити загалом, то перший тайм пройшов за повної переваги "синьо-жовтих", хоча по-справжньому небезпечних моментів за цей час вдалося створити тільки два.

На 10-й хвилині Конопля після передачі Бондаря вийшов віч-на-віч, проте не зміг переграти голкіпера, а на 27-й хвилині після передачі Алібекова під гострим кутом на рандеву з воротарем збірної Греції виходив Русин. Назарій затягнув з ударом. На 32-й хвилині Русину таки вдалося забити, але, на думку місцевого арбітра, форвард зробив це з офсайда.

На 53-й хвилині "синьо-жовті" відкрили рахунок. Після передачі Смирного результативним ударом здалеку відзначився Шапаренко. Став Смирний асистентом і в другому голі, який на 58-й хвилині забив Русин.

Наступний матч збірна України проведе 15 листопада проти Данії в рамках відбору Євро-2020. Українці вже зіграли три матчі: двічі програли та здобули одну перемогу.

blog_ava
У Києві батько залишив дворічного малюка в автомобілі: дитину рятували перехожі – фото, відео
сьогодні
5539
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА
сьогодні 19:27 Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА
Михайло Гема 1069
Кличко – Бьорд: помста за брата й дебютний чемпіонський пояс WBO (ретро-відео)
сьогодні 18:00 Кличко – Бьорд: помста за брата й дебютний чемпіонський пояс WBO (ретро-відео)
1409
Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
сьогодні 14:10 Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
Ігор Саджениця 210
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
сьогодні 10:46 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
Юрій Семенюк 1179
Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
13 жовтня 12:40 Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
Михайло Гема 2477
Новини
Більше новин
Залиште відгук