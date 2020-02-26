Російська тенісистка Марія Шарапова завершила спортивну кар'єру

П'ятиразова переможниця турнірів «Великого шолома», колишня перша ракетка світу російська тенісистка Марія Шарапова вирішила завершити кар'єру.

Причиною такого рішення відомої тенісистки стали часті травми.

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Про початок зіркового шляху до тенісних вершин

Майбутня тенісистка Марія Шарапова народилась 19 квітня 1987 року. Марія зайнялася тенісом дуже рано. У чотирирічному віці дівчина вже вміло тримала ракетку у руках.

У 1995 році Марія з батьком переїхали в США. Батьки віддали вчитись Марію у тенісну академію Ніка Боллетьері, де займались найкращі юні тенісисти.

Дебют Марії Шарапової відбувся у 2001 році на міжнародному турнірі у Сарасоті. Тоді їй було всього 14 років. І нехай юна тенісистка і програла в першому колі, але велика спортивна біографія Марії Шарапової почалася саме тоді.

Через рік в Коламбусі Марія Шарапова змогла перемогти суперницю, яка входила в число топ-300 найкращих тенісисток світу.

2016 рік став скандальним для тенісистки. Російська тенісистка оголосила, що її допінг-тест, взятий на Australian Open дав позитивний результат. Був виявлений заборонений препарат – мілдронат.

За словами спортсменки, вона приймала його для профілактики діабету, а про те, що він входить до заборонених, не знала. Міжнародна федерація тенісу прийняла рішення та відсторонила Марію Шарапову від змагань на два роки.

Особисте життя

Американський журнал "Forbes" визнав російську тенісистку Марію Шарапову найбагатшою спортсменкою світу.

Поза кортом, Шарапова полюбляє читати книжки. Найулюбленішими є про Шерлока Холмса. У 2002 році, Марія купила будинок з пляжем на Манхеттенському березі, Каліфорнія, а в 2008 апартаменти в пентхаусі у Ізраїлі.



Одна з найуспішніших тенісисток світу Марія Шарапова

У 2008 році у пресі ходили чутки про кохання і зустрічі Марії з американським тенісистом Енді Роддіком. У жовтні 2010 з'явилося оголошення про заручини Марії Шарапової з словенським баскетболістом Сашею Вуячичем.

Марія Шарапова визнана найпопулярнішою персоною із спортивного світу серед користувачів порталу Yahoo.com.Також відмічається, що в Топ-10 пошукових запитів Шарапова — єдина представниця світу тенісу.

Особливість тенісистки

У Шарапової з дитинства був вироблений власний стиль гри. Кожен удар спортсменки по м'ячу супроводжується настільки гучним вигуком, що витримують його не всі суперниці по корту. Виявляється, деякі зойки Маші на корті досягають 105 децибел. А це, ні багато ні мало, прирівнюється до звуку двигуна в реактивному літаку.

Вигуки Марії Шарапової

Про найвищі досягнення

Шарапова виграла п'ять турнірів Великого шолому в одиночному розряді.

У 2004 року в 17-річному віці відсвяткувала перемогу на Вімблдоні, де у фіналі перемогла Серену Вільямс.

Через два роки, у 2006 році, виграла Відкритий чемпіонат США, перемігши Жустін Енен-Арден у фіналі.

У 2008 році на Australian Open, подолавши у півфіналі першу ракетку світу Жустін Енен, а у фіналі сербку Ану Іванович.

В 2012 році святкує перемогу на Ролан Гаррос, перемігши італійку Сару Еррані;

У 2014 знову перемагає на Ролан Гаррос, здолавши румунку Сімону Халеп.

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste

Марія за кар'єру виграла 39 турнірів WTA (36 - в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004. Шарапова - володарка Кубка Федерації (2008), срібний призер Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/tennis/news-3981671-marija-sharapova-zavershila-kareru.html?utm_source=copypaste