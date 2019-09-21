Шарль Леклер виграв третю поспіль кваліфікацію у Формулі-1
Пілот італійської команди Ferrari Шарль Леклер виграв кваліфікацію гран-прі Сінгапуру. Для представника Монако це вже третя поспіль перемога у кваліфікації.
21-річний Леклер продемонстрував на колі час 1:36.217 й жоден суперник не зміг проїхати швидше.
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З другої позиції стартуватиме лідер загального заліку Льюїс Хемілтон з Mercedes. Третє місце на старті виборов німець Себастьян Феттель з Ferrari.
Четвертим гонку в Сінгапурі розпочне Макс Ферстаппен з Red Bull. Валттері Боттас стартуватиме тільки з 5-го місця.
Гран-прі Сінгапуру відбудеться у неділю, 22-го вересня. Початок гонки о 15:10.
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