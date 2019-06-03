"Шарлотт" у драматичному матчі переміг "Чикаго" у фіналі АХЛ

У другому матчі фінальної серії АХЛ "Шарлотт" вдалося зрівняти рахунок завдяки домашній перемозі в грі з "Чикаго".

Шарлотт – Чикаго 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

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У першій чверті відкрили рахунок саме господарі, однак гості швидко відновили паритет. У другому періоді хокеїсти влаштували результативний обмін шайбами й "Чекерс" вийшли з нього переможцями.

В останньому періоді гравці "Шарлотт" ще раз засмутили гостей і здобули перемогу з рахунком 5:3.

Завдяки цій звитязі рахунок у фінальній серії між "Шарлотт" і "Чикаго" тепер рівний.