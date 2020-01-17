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Шайба Віталія Ляльки стала найкращою в грудні в УХЛ – відео

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Віталій Лялька / УХЛ

Автором кращої шайби місяця в Українській хокейній лізі – Парі-Матч став нападник "Донбасу" Віталій Лялька.

Коли донеччани грали в меншості, форвард отримав передачу на хід від Олександра Большакова і на швидкості випередив останнього захисника
"Дніпра", після чого на замасі уклав голкіпера херсонців і завів шайбу в сітку воріт.

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Відео найкращої шайби грудня в УХЛ

Також було визначено кращих гравців грудня в чемпіонаті. Кращим воротарем став гравець "Кременчука" В'ячеслав Новицький. Голкіпер провів на льоду 245 хвилин, приніс своєму клубу три перемоги в основний час, а "Донбасу" "городяни" поступилися в овертаймі. Місяць Новицький закінчив з показником надійності 1.22 і 95,2% відбитих кидків.

Володарем нагороди кращому захиснику місяці став Володимир Алексюк з "Білого Барса". У грудні білоцерківці здобули 4 перемоги в 6 матчах (в тому числі дві – всуху), а Алексюк заробив 1 (0+1) очко та показник корисності +5.

Кращим нападаючим грудня став представник "Донбаса" Олег Шишлянніков. Форвард набирав очки у всіх 5 матчах донеччан, закинув 7 шайб і віддав 2 передачі при показнику корисності +9. Відзначимо, що в 3 матчах шайби Шишляннікова стали переможними.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Донбас
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