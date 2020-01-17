Шайба Віталія Ляльки стала найкращою в грудні в УХЛ – відео
Автором кращої шайби місяця в Українській хокейній лізі – Парі-Матч став нападник "Донбасу" Віталій Лялька.
Коли донеччани грали в меншості, форвард отримав передачу на хід від Олександра Большакова і на швидкості випередив останнього захисника
"Дніпра", після чого на замасі уклав голкіпера херсонців і завів шайбу в сітку воріт.
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Відео найкращої шайби грудня в УХЛ
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