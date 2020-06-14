Півзахисник "Інтера" і збірної Данії Крістіан Еріксен відзначився суперголом в гостьовому півфінальному матчі Кубка Італії проти "Наполі".

Вже на 2-й хвилині матчу-відповіді датчанин вивів свою команду вперед прямим ударом з кутової позначки. Причому м'яч після "шедевра" футболіста прослизнув між ніг у голкіпера "Наполі" Давіда Оспіни, пише 24 канал.

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Відео голу Еріксена

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner



Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020

Наполі – Інтер: хто пройшов далі

За такого рахунку "Інтер" міг розраховувати на додатковий час і серію пенальті, проте на 41-й хвилині поєдинку нападник "Наполі" Дріс Мертенс забив м'яч у відповідь.

Він і приніс неаполітанцям нічию 1:1, а з нею – і вихід у фінал Кубка Італії, який відбудеться в Римі на стадіоні "Олімпіко" 17 червня. Суперником "Наполі" буде "Ювентус" Кріштіану Роналду, який за сумою двох зустрічей раніше розібрався з "Міланом".