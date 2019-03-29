Шедевральний буліт Макарицького – найкраща шайба півфіналів УХЛ: відео

Українська хокейна ліга опублікувала добірку з п'яти найкращих шайб півфінальних серій плей-офф чемпіонату, в рамках яких "Донбас" здолав "Білий Барс", а "Дніпро" вирвав путівку в фінал у "Кременчука".

У лідерах технічний гол від Миколи Кисельова, шайба з-за воріт від Віктора Тютченкова, неймовірний сольний прохід від Андрія Жвачкіна і красивий гол у дальню дев'ятку від Тиграна Манукяна.

Читайте також: "Дніпро" виграв серію у "Кременчука" та став другим фіналістом УХЛ

Перше місце в топі півфінальних шайб зайняв результативний штрафний кидок від Микити Макарицького, який хоч і не приніс перемогу "Дніпру" в тому матчі, проте зарядив херсонців на перемогу в серії.

Топ-5 шайб плей-оф УХЛ сезону 2018/19: дивіться відео



Нагадаємо, що фінальна серія плей-оф УХЛ між "Донбасом" і "Дніпром" стартує в Дружківці 2-го і 4 квітня о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram