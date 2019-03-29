Шедевральний буліт Макарицького – найкраща шайба півфіналів УХЛ: відео

20 Читать новость на русском
Топ-5 шайб плей-оф УХЛ
Топ-5 шайб плей-оф УХЛ / УХЛ

Українська хокейна ліга опублікувала добірку з п'яти найкращих шайб півфінальних серій плей-офф чемпіонату, в рамках яких "Донбас" здолав "Білий Барс", а "Дніпро" вирвав путівку в фінал у "Кременчука".

У лідерах технічний гол від Миколи Кисельова, шайба з-за воріт від Віктора Тютченкова, неймовірний сольний прохід від Андрія Жвачкіна і красивий гол у дальню дев'ятку від Тиграна Манукяна.

Читайте також: "Дніпро" виграв серію у "Кременчука" та став другим фіналістом УХЛ

Перше місце в топі півфінальних шайб зайняв результативний штрафний кидок від Микити Макарицького, який хоч і не приніс перемогу "Дніпру" в тому матчі, проте зарядив херсонців на перемогу в серії.

Топ-5 шайб плей-оф УХЛ сезону 2018/19: дивіться відео


Нагадаємо, що фінальна серія плей-оф УХЛ між "Донбасом" і "Дніпром" стартує в Дружківці 2-го і 4 квітня о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
сьогодні
4472
Теги: Спорт ХК "Дніпро" ХК "Кременчук" ХК "Донбас" ХК "Білий Барс" Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
сьогодні 11:17 Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
71
Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
27 березня 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
Станіслав Безушко 1166
Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
28 березня 19:28 Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
126
Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
28 березня 15:42 Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
859
Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео
28 березня 12:15 Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео
1000
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук