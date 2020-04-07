Шестиразова чемпіонка світу з біатлону завершила кар'єру
Титулована норвезька біатлоністка Сюнневе Сулемдал оголосила, що вішає свою гвинтівку на цвях. До цього свої спортивні кар'єри вже завершили фінська "ракета" Кайса Макарайнен, француз Мартен Фуркад та ще одна французька біатлоністка Селія Емоньє.
Спортсменка розповіла про своє рішення у інтерв'ю для TV-2. Як зазначила 30-річна спортсменка, вона дуже задоволена тим, чого досягла. Попри емоції, вона рада, що прийняла рішення піти з біатлону.
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З осені я буду вчитися в університеті на денному відділенні. З нетерпінням чекаю навчання – це завжди було мрією. Найяскравіший момент кар'єри для мене – це золото чемпіонату світу 2016 року в Осло. Це був ідеальний день. У тому сезоні ми жодного разу не підіймалися на п'єдестал перед чемпіонатом світу, – сказала біатлоністка.
У своєму профілі у твіттері IBU подякував спортсменці за чудову кар'єру.
У минулому сезоні 2019/20 Сулемдаль посіла лише 51-е місце в загальному заліку Кубка світу і завоювала шосту в кар'єрі золоту медаль чемпіонату світу, коли разом з командою Норвегії перемогла в Антхольці в жіночій естафеті.
Додамо, що Сюнневе дебютувала на етапах Кубка світу у 2009 році. У 2012 році на етапі в Хохфільцені Сюнневе здобула свою першу перемогу в спринті. У 2011 році спортсменка дебютувала на чемпіонаті світу. З 2009 року Сулемдал стабільно потрапляє до загального заліку біатлоністів
Досягнення Сюнневе Сулемдал
- Призерка чемпіонатів світу серед юніорів.
- Шестиразова чемпіонка світу. У 2012 році у змішаній естафеті здобула своє перше золото на чемпіонаті світу у Рупольдингу.
- Ще дві медалі найвищого ґатунку норвежка здобула у 2013 році на етапах Кубка світу у Нове-Мєсто (змішана естафета та жіноча естафета).
- Завоювала ще дві золоті нагороди у естафетах 2016 та 2019 років у Осло та Остерсунді відповідно.
- Бронзова призерка чемпіонату світу 2012 у Рупольдингу у естафеті.
Зазначимо, що італійська біатлоністка Доротея Вірер не виключає думку, що цей сезон міг стати останнім у її спортивній кар'єрі. Спортсменка прийме остаточне рішення навесні.
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