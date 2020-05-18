Шевченко розповів, чи покине збірну України заради "Мілана"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прагне очолити італійський "Мілан", в якому став легендою як гравець. Та поки Шевченко пов'язує майбутнє тільки зі збірною України.

В ефірі програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1" Шевченко заявив, що наразі сконцентрований на збірній України.

До речі Шевченко заявив, що хоче очолити легендарний клуб

Я повністю сконцентрований на роботі з національною командою. Для мене це пріоритет, у нас багато цілей попереду. Будемо багато працювати, щоб досягти результату,

– сказав Шевченко.

Водночас він зауважив, що хотів би повернутися в італійський "Мілан" у статусі тренера.

Подивимося, як складеться життя у майбутньому. Хотілося б повернутися у клуб, в якому я блистав як гравець. Можливо доля подарує шанс стати тренером "россонері",

– резюмував Шевченко.

Шевченко з "Міланом" вигравав Лігу чемпіонів. Також у складі італійської команди він став володарем "Золотого м'яча".

Чи залишиться Шевченко в збірній України

На цей момент Шевченко має чинний контракт зі збірною України, який завершується влітку 2020 року.

Через перенесення чемпіонату Європи на 2021 рік він планує продовжити контракт з Українською асоціацією футболу.

Долю контракту визначатиме Виконавчий комітет УАФ.

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок.

Шевченко не вивів збірну України на чемпіонат світу 2018 року. Та вже восени 2018 року під його керівництвом "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй та піднялися у найвищий дивізіон.

Також Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше виграла свою групу, в якій здолала чинних чемпіонів Європи – португальців.

Національна команда зіграє на Євро-2020 в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

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