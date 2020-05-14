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Шевченко заявив, що хоче очолити легендарний клуб

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / GETTY IMAGES

Наставник збірної України Андрій Шевченко висловив бажання попрацювати у топ-клубі. Шевченко заявив, що в майбутньому хоче очолити італійський "Мілан".

Як повідомляє Sky Sport Italia, Шевченко на цей момент зосереджений на роботі в збірній Україні. Однак він заявив, що очолити "Мілан" – одна з його головних цілей.

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Я б хотів, щоб це одного разу сталося. Я завжди зберігаю це у своєму серці, і я дуже люблю фанатів. Подивимося, але це одна з моїх цілей. Однак зараз я думаю тільки про збірну України,
– сказав Шевченко.

За словами Шевченка, "Мілану" потрібно постаратися закінчити сезон якнайкраще.

"Всі повинні віддавати максимум сил на полі, щоб показати повагу до вболівальників. А потім подивимося, що станеться, і що нам принесе майбутнє", – сказав Шевченко.

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  • Шевченко – легенда міланського клубу. Він виступав за "Мілан" з 1999 до 2006 року, а також з 2008 до 2009. У складі команди він став володарем "Золотого м'яча".
  • За італійський клуб Шевченко зіграв 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 асистів.
  • Наразі контракт Шевченка зі збірною України добігає кінця. Очікується, що він продовжить угоду, щоб виступити на Євро-2020 у 2021 році.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Збірна України з футболу ФК Мілан Андрій Шевченко Новини Спорту Спорт Футбол
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