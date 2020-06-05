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У Катарі відкрили черговий стадіон до чемпіонату світу 2022 року: вражаючі фото
сьогодні , 16:54 У Катарі відкрили черговий стадіон до чемпіонату світу 2022 року: вражаючі фото
Михайло Гема
Феноменальний гол воротаря, який вражає бомбардирським талантом – яскраве відео
сьогодні , 13:50 Феноменальний гол воротаря, який вражає бомбардирським талантом – яскраве відео
Софія Кулай
Найбільша в історії поразка "Шахтарю": за що "Динамо" звільнило Сьоміна – відео
сьогодні , 11:04 Найбільша в історії поразка "Шахтарю": за що "Динамо" звільнило Сьоміна – відео
Михайло Гема