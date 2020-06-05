В неділю, 7 червня, на Конгресі УАФ, який відбудеться у Львові, Андрій Шевченко підпише новий контракт зі збірної України.

Наставник збірної України поставить підпис під угодою на 2,5 року – до завершення чемпіонату світу в Катарі. Про це повідомляє Sport.ua.

Дивіться також Чи залишиться Шевченко у збірній України: з'явилися нові деталі

Нинішня угода Шевченка закінчується в липні 2020 року. Контракт був підписаний до завершення чемпіонат Європи-2020 року, який через пандемію коронавірусу був перенесений на один рік.

Кар'єра Шевченка в збірній України