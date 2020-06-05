Шевченко в збірній України: чи підпише наставник новий контракт з "синьо-жовтими"
В неділю, 7 червня, на Конгресі УАФ, який відбудеться у Львові, Андрій Шевченко підпише новий контракт зі збірної України.
Наставник збірної України поставить підпис під угодою на 2,5 року – до завершення чемпіонату світу в Катарі. Про це повідомляє Sport.ua.
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Нинішня угода Шевченка закінчується в липні 2020 року. Контракт був підписаний до завершення чемпіонат Європи-2020 року, який через пандемію коронавірусу був перенесений на один рік.
Кар'єра Шевченка в збірній України
- Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок.
- З першим завданням на чолі збірної Шевченко не впорався. Наставник не вивів команду на чемпіонат світу 2018 року.
- Вже восени 2018 року під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй та піднялися у найвищий дивізіон.
- Також Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше виграла свою групу, в якій здолала чинних чемпіонів Європи – португальців.
- Національна команда зіграє на Євро-2020 в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.
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