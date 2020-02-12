Шевченко – один з двох кандидатів на посаду тренера "Мілану"

Технічний директор Мілану" Паоло Мальдіні підтримує кандидатуру Андрія Шевченка на посаду головного тренера клубу. Її він може посісти вже після Євро-2020.

Керівництво "Мілану" не надто задоволено роботою теперішнього наставника клубу Стефано Піолі. Команда всередині турнірної таблиці чемпіонату Італії, а в останньому матчі програла міланське дербі "Інтеру" 4:2, хоча після першого тайму була попереду.

Як це було: "Інтер" здобув вольову перемогу над "Міланом", програючи 0:2: відео

За даними італійського видання Calciomercato, на заміну Піолі одним з найбільш ймовірних кандидатів є теперішній тренер збірної України Андрій Шевченко. Його кандидатуру підтримує і спортивний директор клубу Паоло Мальдіні. Він вже намагався встановити контакт з українцем. Однак поки Шевченко відмовився від цієї пропозиції. Причина в тому, що збірна України вийшла на Євро-2020, і Шевченко не має наміру покидати "синьо-жовтих", з якими пробився на турнір.

Однак, цілком ймовірно, що після Євро-2020 Шевченко таки пристане на пропозицію "Мілану".

Головним суперником Шевченка на цю посаду є Ральф Рангнік – спеціаліст, який ставав віцечемпіоном Німеччини з "РБ Лейпциг".

Однак і Піолі може зберегти свою посаду. Однак це станеться лише в тому випадку, як "Мілан" проб'ється в Лігу чемпіонів. Відставання від четвертого місця, яке дає на це право, зараз складає 10 очок. Четверте місце посідає "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Маліновський.