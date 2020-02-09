Валентина Шевченко брутально знищила Кетлін Чукагян у поєдинку за титул UFC: відео

Чемпіонка UFC у найлегшій вазі Валентина Шевченко успішно відстояла титул. Представниця Киргизстану здобула дострокову перемогу над американкою Кетлін Чукагян у другому за значущістю поєдинку турніру UFC 247.

З'ясування відносин у стійці суперниці звели до обміну різноманітними ударами. Але основні події бою розгорталися на покритті, куди чемпіонка переводила Кетлін в кожному з раундів.

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У першій 5-хвилинці лікоть Шевченко завдав Чукагян розсічення над лівим оком. Також претендентці дісталося і в другому.

Упродовж третього раунду Валентина розбивала суперницю, домінуючи за всіма показниками. Рефері вирішив зупинити бій.

Таким чином, Шевченко втретє захистила титул.

Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.