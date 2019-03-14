Шевченко ексклюзивно поспілкувався з "Челсі": відео
Легендарний український нападник Андрій Шевченко ексклюзивно поспілкувався з телебаченням "Челсі" перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи, в рамках якого лондонці гратимуть у Києві проти "Динамо". Шевченко виступав за дві команди.
Колишній нападник "Челсі" згадав, що два роки, які він провів у Лондоні, були дивовижним досвідом. Зокрема, Шевченко виокремив вболівальників "пенсіонерів", які, за його словами, були надзвичайно теплі до нього.
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Також Шевченко згадав, що мав декілька фізичних проблем, коли перейшов у "Челсі", які йому завадили розкритися.
За його словами, він робив усе від себе залежне, викладався на 100 відсотків.
Як відомо, Андрій Шевченко виступав за "Динамо" з 1993 до 1999 року. Після цього Шевченко перейшов у італійський "Мілан", з яким виграв Лігу чемпіонів. У 2006 році Шевченко за 30 млн фунтів перейшов у "Челсі". У 2009 році футболіст повернувся у "Динамо" й у 2012 році завершив кар'єру футболіста. Наразі Шевченко очолює збірну України.