Шевченко ексклюзивно поспілкувався з "Челсі": відео

Легендарний український нападник Андрій Шевченко ексклюзивно поспілкувався з телебаченням "Челсі" перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи, в рамках якого лондонці гратимуть у Києві проти "Динамо". Шевченко виступав за дві команди.

Колишній нападник "Челсі" згадав, що два роки, які він провів у Лондоні, були дивовижним досвідом. Зокрема, Шевченко виокремив вболівальників "пенсіонерів", які, за його словами, були надзвичайно теплі до нього.

Читайте також: Фанати "Мілана" гаряче зустріли Шевченка, клуб вручив йому пам'ятну нагороду: відео

Також Шевченко згадав, що мав декілька фізичних проблем, коли перейшов у "Челсі", які йому завадили розкритися.

'I have great memories of Stamford Bridge, playing in front of the Chelsea fans!'



Former Chelsea and Dynamo Kiev forward, @JKSheva7 spoke exclusively to Chelsea TV this week! #DYNCHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 березня 2019 р.

За його словами, він робив усе від себе залежне, викладався на 100 відсотків.

Як відомо, Андрій Шевченко виступав за "Динамо" з 1993 до 1999 року. Після цього Шевченко перейшов у італійський "Мілан", з яким виграв Лігу чемпіонів. У 2006 році Шевченко за 30 млн фунтів перейшов у "Челсі". У 2009 році футболіст повернувся у "Динамо" й у 2012 році завершив кар'єру футболіста. Наразі Шевченко очолює збірну України.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram