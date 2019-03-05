Шевченко може довикликати у збірну України ще одного захисника: відомо ім'я

21-річний лівий захисник "Леганесу" Василь Кравець може отримати виклик в збірну України з футболу.

Кравець може отримати виклик в збірну України вже 5 березня. Про це повідомляє "Команда №1".

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У понеділок, 4 березня, футболіст допоміг своїй команді перемогти "Леванте" (1:0) в поєдинку 26 туру Прімери, в якому Василь провів весь матч і став другим найкращим гравцем матчу. Гра Кравця не залишилася непоміченою тренерами збірної України.

Василь Кравець, який вже раніше викликався в збірну, але на поле так і не виходив, цієї зими перебрався з "Луго" в "Леганес", і провів за свій новий клуб три матчі в Примері.

Спорт 24 писав, що був опублікований список гравців, викликаних на найближчі два матчі відбору до Євро-2020.

Збірну України чекають матчі відбору на Євро-2020. 22 березня Україна зіграє з Португалією, 25 березня – з Люксембургом.

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