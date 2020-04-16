Шевченко може очолити "Челсі"

Кар'єра наставника збірної України Андрія Шевченка після вдалої Ліги націй та відбору на чемпіонат Європи може стрімко піти вгору. Українського тренера сватають у лондонський "Челсі".

The Athletic інформує, що Шевченко може стати претендентом на посаду головного тренера "Челсі", коли клуб покине нинішній наставник Френк Лемпард.

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Видання зазначає, що в Шевченка досі зберігається тісний зв’язок із клубом.

Наставник збірної України залишається у дружніх стосунках із власником "Челсі" Романом Абрамовичем та часто відвідує матчі команди.

Разом з тим, Шевченко помічають в ложі Марини Грановської, яка є директоркою "Челсі". Окрім того, Андрій Шевченко проживає у Лондоні.

Повернення Шевченка в АПЛ?

Шевченко виступав за "Челсі" з 2006 до 2008 року. Будучи футболістом, Шевченко перейшов з "Мілана" у "Челсі" у 2006 році за 51 мільйон євро.

Цей трансфер називають одним із найпровальніших в історії АПЛ.

За "Челсі" Шевченко відіграв 77 матчів, в яких забив 22 голи.

З "синіми" виходив у фінал Ліги чемпіонів, вигравав Кубок та Суперкубок Англії та Кубок Футбольної ліги.

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Які ще пропозиції має Шевченко?

Контракт Шевченка з Українською асоціацією футболу закінчувався після Євро-2020. Однак чемпіонат Європи перенесли на 2021 рік. Очікується, що Андрій Миколайович продовжить контракт.

Серед головних претендентів на Шевченка називали італійський "Мілан", де Андрій Миколайович провів більшу частину кар'єри та став зіркою футболу.

Технічний директор Мілану" Паоло Мальдіні підтримує кандидатуру Шевченка на посаду головного тренера клубу. "Мілан" хотів запросити українського тренера після Євро-2020.

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