Шевченко: Напевно, сьогодні більш важливо, ніж матч з Литвою – звільнення українських полонених

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував уболівальникам за підтримку в матчі з Литвою. На поєдинок у Вільнюс приїхало понад тисячу українців, але на стадіоні візуально, здавалося, що фанатів "синьо-жовтих" було значно більше.

Також головний тренер збірної України заявив, що команда стежила за обміном полонених.

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Перш за все хотілося б подякувати вболівальникам, які приїхали з України підтримати команду. Хоч і невеликий стадіон, але, думаю, дуже багато вболівальників приїхало. Дякую за таку підтримку.



Друге, напевно, більш важливо, ніж наша гра, що сьогодні були звільнені наші військовополонені, моряки й інші хлопці. Відбувся обмін, ми теж за цим всім стежили. Думаю, це важлива подія сьогодні для України. Все закінчиться і буде добре,

– сказав Шевченко.

Збірна України впевнено перемогла Литву в матчі кваліфікації Євро-2020. За гарячу підтримку вболівальникам також подякував Віталій Миколенко.



Полонені українські моряки/ Інфографіка 24 каналу



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