Шевченко назвав головний недолік збірної України перед матчами відбору на Євро-2020

Андрій Шевченко назвав головний недостаток національної команди України перед матчами відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Про це Андрій Шевченко розповів у інтерв'ю FootballHub.

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"Футболісти з чемпіонату України зобов'язані бути в хорошій формі. Багато з них отримували ігровий час, грали, тому і цикл такий як раз. Добре, що дві останні гри у нас [в чемпіонаті] протягом чотирьох днів, буде час відновитися і підготуватися нормально.

Проблематика – це наші ключові гравці, які травмовані. Але знову ж таки: я викликав велику кількість гравців, щоб подивитися стан кожного,

– заявив головний тренер збірної України.

До слова, 1 червня склад національної команди поповниться гравцями з української Прем'єр-ліги, останні матчі якої будуть зіграні 31 травня.

Нагадаємо, після 2 турів відбору до Євро-2020 "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 2 очки. Матчі проти Сербії та Люксембургу пройдуть на "Арені Львів" 7-го та 10 червня відповідно.

Також 27 травня стало відомо, що у зв'язку з ушкодженням Дениса Бойка головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу команди голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа.

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