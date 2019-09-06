Шевченко назвав головну проблему збірної України перед матчем проти Литви

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів передматчеву пресконференцію перед грою з Литвою.

Про стандарти у литовців

Стандарти – гарна зброя при хороших виконавцях. Я думаю, це один із варіантів, над якими вони працювали. Я розумію тренера збірної Литви. Таким чином у них виникає можливість бути агресивними та небезпечними на власному полі.

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Чому не тренувались в Україні

Там немає синтетичних полів такої якості. У Києві є штучне поле, але воно не таке, як у Вільнюсі. Синтетичні покриття сильно відрізняються за відскоком, переміщенням м’яча. Зайвий раз привозити футболістів на таке поле ми не захотіли. Ми вирішили тренуватися на нормальному газоні, а уже по прибутті до Литви випробувати місцеве поле та готуватися до гри.

Персоналії у збірній Литви

Не люблю виділяти гравців індивідуально. Граючи вдома за повних трибун будь-яка команда матиме бажання показати хороший футбол. Ми готуємося до серйозного матчу і серйозного спротиву суперників.

Про завдання на гру

Ми з повагою ставимося до всіх команд. Завтрашня гра має допомогти нам наблизитися до нашої цілі. Розуміємо, що перемога для нас значно важливіша. Перед нами стоїть завдання – виграти цей матч.

Дійсно приємні слова Урбонаса про аншлаг завдяки збірній України. Ми з повагою ставимося до команди Литви, однак перед нами стоїть завдання, на вирішенні якої ми сконцентровані.

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Про попередні матчі з Литвою

Немає сенсу згадувати минуле. Завтра на нас чекає важкий матч. Моя роль у якості гравця позаду. Як тренер я маю підготувати команду до завтрашнього матчу, щоб вона змогла вирішити поставлене завдання.

Про "проблеми" перед матчем з Литвою із заявкою на матч

Кого доведеться відсіяти? Дається певний час гравцям. Ми всіх переглянемо під час тренування. З тим ставленням і підходом, з яким вони приїжджають у збірну і тренуються, важко вибрати когось. Але доводиться це робити.