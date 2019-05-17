Шевченко назвав склад збірної України на маті проти Сербії та Люксембургу
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив повний список гравців, викликаних для підготовки та участі у кваліфікаційних матчах Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня).
Загалом у списку – 31 виконавець. До гравців з іноземних чемпіонатів, яких керманич викликав раніше, додалися футболісти, що виступають у вітчизняній Прем’єр-лізі.
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Склад збірної України
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Бутко (всі –"Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі – "Динамо" Київ), Олександр Караваєв ("Зоря" Луганськ), Василь Кравець ("Луго", Іспанія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія).
Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі – "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – "Шахтар" Донецьк), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем Юнайтед", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Мар’ян Швед ("Селтик", Шотландія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк).
Збір національної команди розпочнеться 25 травня в Харкові.